No AM, vizinho é preso por estuprar crianças que assistiam desenhos

| Foto:

Manaus - Um homem de 44 anos foi preso em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (26), sob a denúncia de ter estuprado duas crianças com idades de oito e nove anos. O caso ocorreu, por volta de meia-noite, na rua Paulo Sexto, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Segundo a Polícia Civil, o homem é vizinho das vítimas. As meninas costumavam ir com frequência à casa do suspeito assistir desenho animado.

Os abusos sexuais foram descobertos pela mãe de uma das crianças. A mulher foi até a casa do suspeito e desconfiou, quando não ouviu o barulho da televisão, que deveria estar ligada. Ao entrar na residência, a mãe flagrou o homem abusando das duas crianças.

Após presenciar o crime, a mulher acionou os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que prenderam o homem em flagrante. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste da capital.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Depca, as crianças foram encaminhadas para realização de exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) ressaltou, ainda, que estão sendo adotados todos os procedimentos cabíveis, incluindo a solicitação de exame de conjunção carnal e coito anal. As duas meninas foram encaminhadas também ao Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis), conforme destacou a instituição.

O autor do crime foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da unidade policial, ele será levado para audiência de custódia.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Criança estuprada no Amazonas diz que mulher do suspeito sabia de tudo

Mulher dorme alcoolizada, acorda com dores íntimas e denuncia estupro