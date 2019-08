Cozinheiro é assassinado a tiros enquanto abastecia moto na Betânia

Crime foi na tarde desta sexta-feira (26) | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Manaus - O cozinheiro João Carlos Moreira de Lemos, de 24 anos, foi assassinado a tiros, na tarde desta sexta-feira (26), enquanto abastecia a motocicleta em um posto de combustíveis na avenida Adalberto Vale, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

O caso chama atenção das autoridades, já que a vítima não tinha passagem pela polícia.

Vítima tinha 24 anos | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Os suspeitos estavam em carro modelo Onix, de cor preto e placas ainda não informadas. Eles acessaram o posto pela rua São José. "O veículo parou do lado da moto da vítima e um dos ocupantes fez os disparos de dentro do carro. Em seguida, fugiram em direção ao Distrito Industrial”, informou o tenente Ruy Vasconcelos, da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Familiares do cozinheiro, que não quiseram se identificar, contaram que a vítima estava indo para emprego em uma lanchonete quando foi assassinada. "Ele era trabalhador, cumpria serviços em restaurante e em um lanche para sustentar as duas filhas e ajudar a família", disse uma tia.

| Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Conforme a perícia do Departamento de Polícia Técnico Cientifica (DPTC), a vítima foi atingida com um tiro no tórax, dois no braço esquerdo e um nas costas.

Após o crime, policiais militares realizaram uma ação integrada e localizaram o carro usado pelos suspeitos abandonado no ramal da Gisele, na Zona Leste da capital. O veículo deve passar por perícia e encaminhado para o estacionamento da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso.