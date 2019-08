Dois menores assaltam taxista na Colônia Terra Nova, em Manaus

Os menores estavam armados com faca durante o ato criminoso | Foto: Reproção

Manaus - Dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos acusados de cometerem um assalto contra um taxista na noite desta quinta-feita (25). O crime ocorreu por volta das 22h27 no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Os menores pediram uma corrida do motorista, um homem de 45 anos, em frente a um shopping no Monte das Oliveiras, também na Zona Norte. Ao chegarem no destino, na Rua Brasil, eles anunciaram o assalto, ameaçando a vítima com uma faca. Os infratores levaram do taxista o celular, a carteira com documentos e um porta-cédulas.

Após o ato criminoso, os adolescentes fugiram e logo foram localizados pela Polícia Militar (PM) da 18ª Companhia Interativa Comunitária (18ª Cicom), por volta das 22h40. Um dos menores foi agredido pela população e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA), no bairro Galileia, Zona Norte.

Após ser socorrido, ambos foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para procedimentos e depois, levados para apresentação ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) onde as devidas medidas foram adotadas.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no WhatsApp. Clique aqui!

No AM, vizinho é preso por estuprar crianças que assistiam desenhos