Motorista de app é colocado em porta-malas de carro em Manaus

Manaus - Um motorista de aplicativo, de 26 anos, foi assaltado e colocado dentro do porta-malas do próprio veículo, na noite desta sexta-feira (27), após aceitar uma corrida em um shopping, localizado na Zona Norte de Manaus. Os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) afirmaram que os suspeitos realizavam roubos com o veículo do condutor.

Um policial da 15ª Cicom, disse que os suspeitos solicitaram a corrida, por meio de um celular que já havia sido roubado. Ele acrescentou que a polícia foi informada por volta das 20h que homens em um veículo Prisma estavam realizando assaltos na região.

"Avistamos os infratores na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade. Seguimos com o carro e, ao chegarem em uma área de mata, conseguiram fugir. Depois ouvimos barulhos vindos do veículo e constatamos que havia uma pessoa no porta-malas", frisou o policial, acrescentando que o veículo foi abordado na rua Polinésia, também no bairro Nova Cidade.

O proprietário do veículo foi conduzido ao 6ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrar o boletim de ocorrência e realizar os procedimentos cabíveis.

