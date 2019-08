Trio é preso suspeito de furtar objetos de carros em Manaus

Manaus - O trio Janderson Braga Moreira, 35, e Luiz Fernando da Silva Caxeixa, 30, e Clécio Rodrigues Oliveira, 31, foram indiciados nesta sexta-feira, (26), em operação deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas. Janderson Braga Moreira, 35, e Luiz Fernando da Silva Caxeixa foram indiciados pela autoria de 15 furtos qualificados, e Clécio Rodrigues pela receptação dos produtos furtados.



A ação foi realizada equipe da Polícia Civil, por meio do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), representada pelo Delegado Henrique Brasil.

Janderson e Luiz furtavam objetos do interior de veículos estacionados em estabelecimentos comerciais da capital, utilizando um dispositivo eletrônico conhecido como “chapolin”. | Foto: Divulgação/PC-AM

De acordo com a autoridade policial, Janderson e Luiz furtavam objetos do interior de veículos estacionados em estabelecimentos comerciais da capital, utilizando um dispositivo eletrônico conhecido como “chapolin”. Segundo o delegado, Clécio era o responsável por receptar e vender por meio de redes sociais os produtos oriundos dos delitos.

Clécio era o responsável por receptar e vender por meio de redes sociais os produtos oriundos dos delitos. | Foto: Divulgação/PC-AM

“Conseguimos encontrá-los no bairro Compensa, zona oeste da capital, e com eles havia diversos objetos supostamente de procedência ilícita, mas não foi possível identificar alguma vítima, fato que não possibilitou a lavratura do flagrante, apenas o indiciamento referente a vítimas anteriores. Janderson e Luiz utilizavam veículos alugados para praticarem os furtos”, explicou Brasil.



Indiciamento

Janderson e Luiz foram indiciados por furto qualificado. Já Clécio foi indiciado por receptação. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, o trio foi liberado e irá responder aos Inquéritos Policiais (IPs) em liberdade.

A autoridade policial destacou ainda que, caso as vítimas reconheçam os infratores, que procurem o prédio do 23° DIP, na rua Mozart Guarnieri, s/n°, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus, para formalizar o Boletim de Ocorrência (BO) e indicar os materiais furtados. “Caso as vítimas reconheçam os produtos apreendidos, que compareçam na delegacia apresentando documento fiscal indicando a propriedade devida”, finalizou.

*Com Informações da Assessoria

