PM prende em Manaus 45 pessoas e apreende 13 armas de fogo

Manaus - Entre o último sábado (20) e este final semana, 45 pessoas, 13 adolescentes foram apreendidas e 13 armas de fogo foram tiradas de circulação em ações, realizadas pela Polícia Militar do Amazonas, nos bairros de diversas zonas de Manaus.

Dos presos, 20 foram por crimes de roubo, dez por tráfico de drogas e dez por porte ilegal de arma de fogo. Outras pessoas foram presas por adulteração de veículo, estupro de vulnerável, e uma teve mandado de prisão em aberto cumprido.

No mesmo período, policiais militares apreenderam mais de 8 quilos de entorpecentes, R$ 382 em espécie e 48 munições, e recuperaram 30 veículos e dez celulares roubados.

Ocorrências

Em incursão no bairro João Paulo 2ª etapa, na zona norte, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 30 anos com dois revólveres de calibre 38, com uma munição intacta.

Em outra ocorrência no bairro São Geraldo, zona centro-sul, a Rocam prendeu um homem de 26 anos que portava um tablete de aproximadamente 1 quilo de drogas e duas armas de fogo, sendo uma de calibre 32 e uma pistola 840. Além disso, a polícia também apreendeu 14 munições intactas.

Dois homens de 23 e 19 anos foram presos por militares da Força Tática com três armas de fogo, no bairro Educandos, zona sul de Manaus. Com a dupla, os policiais também encontraram 12 munições e um aparelho celular. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veículos

Dos 30 veículos recuperados em várias zonas da cidade, 20 foram carros e dez motocicletas. Os carros e as motocicletas foram apresentados na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) ou entregues aos proprietários.

No Jorge Teixeira, zona leste, um jovem de 18 anos foi preso, suspeito de roubar um veículo, e outras três pessoas por adulteração de veículo.

