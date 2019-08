Corpo é encontrado com sinais de terçadadas e pauladas em Manaus

| Foto: Izaias Godinho/Em Tempo

Manaus - O corpo de um homem de 24 anos foi encontrado, na manhã deste domingo (28), por moradores na rua Santo Antônio, situada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. A vítima foi identificada como Alex da Costa e apresentava golpes de terçado na cabeça.

Conforme um policial civil, que preferiu não ter o nome divulgado, o homem tinha passagem pela polícia por roubo. "A família disse que ele tinha envolvimento com drogas. O autor do crime não foi localizado e identificamos que no corpo há cinco golpes de terçado e também lesões na cabeça, possivelmente causadas a pauladas", contou o policial.

Corpo foi localizado na manhã deste domingo (28) | Foto: Izaias Godinho/Em Tempo

Um comerciante de 34 anos, que preferiu não se identificar, disse ao Portal Em Tempo que o corpo foi deixado no local por criminosos em um carro por volta das 4h da manhã.

"É muito comum ocorrer 'desova' [abandono de cadáver] nessa parte do bairro. Nessa rua não tem nem saneamento. A população daqui está esquecida", frisou o morador, acrescentando que a vítima morava na rua Vasco da Gama, também situada no bairro Cidade de Deus.

Rua Santo Antônio | Foto: Izaias Godinho/Em Tempo

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Assista à reportagem:

Edição: Isac Sharlon

