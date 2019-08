Dupla é assassinada a tiros após discussão em posto na Cidade Nova

Dupla foi assassinada na rua Paulo Eduardo de Lima | Foto: Izaias Godinho/Em Tempo

Manaus - Gabriel Holandino da Silva Magalhães, de 18 anos, e André Maia, de 21 anos, foram executados a tiros, na madrugada deste domingo (28), na rua Paulo Eduardo de Lima, situada no conjunto Oswaldo Frota, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com um policial da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que preferiu não ter o nome divulgado, o crime ocorreu por volta das 2h, quando as vítimas se desentenderam com o autor dos disparos, em um posto de combustível nas proximidades do local do crime.

"Eles estavam bebendo no posto de gasolina e se desentenderam com outros indivíduos. O Gabriel foi atingido com seis disparos e o André com cinco tiros", disse o policial, acrescentando que os autores do crime ainda não foram localizados.

Conforme um morador da rua 9, do bairro Cidade Nova, Gabriel morava na localidade. O morador, porém, não reconheceu André.

"O Gabriel era envolvido com o tráfico de drogas e morava em uma rua próxima. O outro, eu não sei quem é. Nessa área, a violência é alarmante, assim como em outras zonas da cidade", frisou o morador.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), também na Zona Norte de Manaus, e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

