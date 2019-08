Madrugada sangrenta em Manaus: 5 homicídios são registrados

Em menos de quatro horas, o Portal Em Tempo contabilizou o total de cinco homicídios na capital | Foto: Josemar Antunes

Manaus - A criminalidade tomou conta da cidade de Manaus na madrugada deste domingo (28). Em menos de quatro horas, o Portal Em Tempo contabilizou o total de cinco homicídios na capital. De acordo com os policiais que acompanharam os registros das ocorrências, nas respectivas áreas, os crimes foram motivados por conflitos relacionados ao tráfico de drogas e acerto de contas.



A maioria dos casos ocorreu na Zona Norte da capital e duas ocorrências, segundo a polícia e testemunhas, apresentam características de "desova", quando um corpo é executado em uma localidade e deixado em outra área para despistar as investigações.

Dupla é executada no bairro Cidade Nova

Por volta das 2h, Gabriel Holandino da Silva Magalhães, de 18 anos e AndréMaia, de 21 anos, foram executados a tiros , na rua Paulo Eduardo de Lima, situada no conjunto Oswaldo Frota, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Conforme um morador da área, Gabriel era conhecido pelos residentes, mas André não.

Um policial da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) afirmou que as vítimas se desentenderam com o autor dos disparos, em um posto de combustível nas proximidades do local.

"Eles estavam bebendo no posto de gasolina e se desentenderam com outros indivíduos. O Gabriel recebeu seis disparos e o André foi alvejado com cinco", disse o policial, acrescentando que os autores do crime não foram localizados.

Jovem é morto no Conjunto Cidadão 5

O jovem Pedro Vitor M. T., de 18 anos, foi morto a tiros, por volta de 1h,na invasão Buriti, localizada no conjunto Cidadão 5, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

De acordo com PMs da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Pedro tinha passagem pela polícia por posse de drogas.

Homem é morto a terçadadas no bairro Cidade de Deus

Na rua Santo Antônio, situada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, o corpo de Alex da Costa, de 24 anos , foi encontrado por moradores, na manhã deste domingo (28). A vítima apresentava golpes de terçado na cabeça.

Conforme um policial civil, o homem tinha passagem pela polícia por roubo. "A família disse que ele tinha envolvimento com drogas. O autor do crime não foi localizado e identificamos que no corpo há cinco golpes de terçado e também lesões na cabeça, possivelmente causadas a pauladas", contou o policial

Jovem é ‘desovado’ em bairro da Zona Sul de Manaus

Por volta das 2h, o corpo de um jovem, ainda não identificado, foi encontrado, na avenida Governador Danilo Areosa, localizada no bairro Crespo , Zona Sul de Manaus, na madrugada deste domingo (28). A vítima apresentava marcas de tiro. Conforme moradores da área, o corpo foi deixado nas proximidades de uma instituição de ensino tecnológica.

"Tudo o que acontece por aqui, a gente escuta. Os disparos não foram realizados aqui. Eles mataram em outro lugar e deixaram o corpo aqui, o que é muito comum por ser uma área isolada", afirmou uma dona de casa, que preferiu manter o nome em sigilo.

Edição: Isac Sharlon

