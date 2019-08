Flagrante: em vídeo, PM atira nas costas e mata jovem em Jutaí

Jutaí - Sharley Fermin Júnior, de 19 anos, morreu, na madrugada deste domingo (28), no município Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus). Segundo informações, o jovem teria, durante uma abordagem policial, desobedecido a ordem de um policial militar, que acabou disparando três. Um dos tiros atingiu as costas do jovem, enquanto fugia em uma motocicleta.

Mesmo ferido, Sharley ainda conseguiu pilotar o veículo por três quilômetros, porém acabou caindo no chão. Moradores nas proximidades da praça do Seringueiro, onde o jovem caiu, o socorreram e o levaram para o hospital mais próximo. No entanto, Sharley morreu na unidade hospitalar.

Local onde a vítima foi socorrida, depois de ainda dirigir por 3 km de onde pegou o tiro. | Foto: Divulgação

O Portal Em Tempo tentou contato, por telefone, com familiares e amigos próximos da vítima para saber mais detalhes sobre a ocorrência, porém ninguém quis comentar a respeito.



Sharley Fermin não resistiu e morreu ao chegar na unidade hospitalar | Foto: Divulgação

Parentes e amigos próximos do jovem demonstraram indignação em manifestação em frente à delegacia na manhã deste domingo (28). A unidade policial foi tomada por dezenas de pessoas com cartazes em apoio à vítima e a família.

Em nota, o Comando Geral da Polícia Militar (PM-AM) informou que o fato envolvendo o policial militar, que não teve o nome divulgado, suspeito de efetuar disparos, será apurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD).

A instituição destacou, ainda, que abrirá um procedimento administrativo. "O militar, que foi ouvido pela Polícia Civil do município, já está afastado das funções e responderá ao Inquérito Policial Militar (IPM). Ele será transferido da Unidade policial a que está subordinado".

"A Polícia Militar ressaltou, também, que não compactua com abusos e excessos que contrariem a lei e a ordem, prezando sempre pelo bem comum, com o dever de servir, proteger e preservar os direitos individuais e coletivos, e que todos os elementos apresentados durante o processo investigatório serão apurados da forma transparente que o caso requer", ressaltou em nota.



