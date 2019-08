Empresário não aceita fim de relacionamento e mata mulher a tiros

O homem não aceitava o fim do relacionamento | Foto: Arquivo Pessoal

O empresário Marlon Fernandes assassinou a tiros a ex-esposa, a estudante Thays Farias. O crime aconteceu, no sábado (27), na cidade de Balsas, situada na região sul do Maranhão.

De acordo com a Polícia Civil do Estado, Marlon não aceitava o fim do relacionamento com Thays, com quem tinha um filho de um ano de idade. No sábado, Marlon foi até a casa da ex-esposa, para buscar o filho.

Ao se aproximar de Thays, Marlon pegou uma pistola e disparou vários tiros. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Depois do fato, o homem se matou com um tiro na cabeça.

