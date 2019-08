Adolescente executado em Manaus era membro da FDN, afirma família

Manaus - O adolescente assassinado com 14 tiros no início da madrugada de domingo (28) foi identificado por familiares, no Instituto Médico Legal (IML). Trata-se de Emerson Eliel Mesquita da Silva, de 16 anos.

Emerson era membro da facção criminosa Família do Norte (FDN). Ele foi sequestrado e colocado à força dentro de um carro branco, na rua J.B. Silva, no bairro Crespo, na Zona Sul de Manaus.

Horas depois, o jovem foi encontrado crivado de balas nas proximidades da Fucapi, na avenida Governador Danilo de Matos Areosa, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul. No local, 20 cápsulas de munições de calibre 380 milímetros foram recolhidas próximo ao corpo. A maioria dos tiros atingiu a cabeça da vítima.

Ao Portal Em Tempo , a mãe do adolescente, Ester de Oliveira Mesquita, 30, relatou que uma vizinha avisou que Emerson tinha sido sequestrado por ocupantes de um carro branco, nas proximidades de uma boca de fumo. Ela confirmou que o filho fazia parte da Família do Norte (FDN).

"Eu fiquei sabendo do sequestro no início da manhã por uma vizinha. Ela não deu muitos detalhes do carro. O meu filho falava que era membro da FDN. Infelizmente, eu perdi o meu filho para o tráfico de drogas", disse.

O padrasto da vítima, Iranildo de Jesus Santana, 37, que é funcionário público, afirmou que o enteado era usuário de drogas e já tinha sido apreendido por roubo pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

"O meu enteado passou dez dias na Deaai por roubo, mas foi colocado em liberdade para responder o ato infracional análogo pelo crime com serviços comunitários em uma escola. Ele estava disposto a mudar, mas teve uma recaída e voltou a andar com pessoas erradas", explicou o padrasto da vítima.

O jovem será sepultado no Cemitério Parque Tarumã, na Zona Oeste. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o assassinato.

