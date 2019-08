Vídeo: morador de rua mata duas pessoas a facadas e deixa 5 feridos

Um morador de rua, identificado como Plácido Correa de Moura, de 44 anos, assassinou a facadas duas pessoas, no domingo (28), na rua Lagoa, situada na Zona Sul do Rio de Janeiro.

As vítimas fatais são: o engenheiro eletricista João Feliz de Carvalho Napoli e o professor Marcelo Henrique Correa Cisneiros Reis.

Testemunhas afirmam que o morador de rua teve um surto e, por volta das 11h, o homem abordou o carro em que estavam o engenheiro e namorada dele Caroline Coutinho.

Com a janela do carro aberta, João e Plácido iniciam uma discussão. No momento, o morador de rua estava com uma faca e feriu o engenheiro no abdômen.

A namorada da vítima, tentou ajudar João durante o confronto, mas foi esfaqueada e fugiu da área do crime. A mulher foi encaminhada para um hospital da cidade. Marcelo Henrique, de 39 anos, passava pelo local e tentou evitar que o morador de rua fizesse mais vítimas, mas também esfaqueado.

Durante a ação policial, que tentou conter a ação de Plácudio, um policial militar e uma bombeira foram baleados e estão internados. Outro bombeiro foi atingido de raspão mas recebeu alta.

Momento que o morador de rua esfaqueia as vítimas | Autor: Divulgação

