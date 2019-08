Vídeo: justiça decreta prisão preventiva de PM por morte em Jutaí

O jovem Sharley Fermin Júnior, de 19 anos, morreu após ser atingido com um tiro nas costas | Foto: Divulgação

Jutaí - Na madrugada desta segunda-feira (29), o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) solicitou a prisão preventiva do policial militar Ariel da Cruz Bastos, que matou o jovem Sharley Fermin Júnior, de 19 anos, a tiros, no município de Jutaí (distante 751 quilômetros de Manaus), na madrugada de domingo (28). A morte foi registrada por câmeras de segurança. Atendo ao pedido, a Promotoria de Justiça de Jutaí decretou a prisão preventiva e a transferência do oficial para o município Tefé.

Em nota, divulgada nesta segunda, o Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) informou que o fato envolvendo o PM será apurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD), que abrirá um procedimento administrativo.



O militar foi ouvido pela Polícia Civil do município, já está afastado de suas funções, responderá Inquérito Policial Militar (IPM) e será transferido da Unidade policial a que está subordinado, conforme ressaltou a instituição militar em nota.

A Polícia Militar reforçou, ainda, que "não compactua com abusos e excessos que contrariem a lei e a ordem, prezando sempre pelo bem comum, com o dever de servir, proteger e preservar os direitos individuais e coletivos, e que todos os elementos apresentados durante o processo investigatório serão apurados da forma transparente que o caso requer".

Entenda o caso

Um dos tiros atingiu as costas do jovem | Foto: Divulgação

Na madrugada deste domingo, no município de Jutaí, o jovem Sharley Fermin Júnior, de 19 anos, morreu após ser atingido com um tiro nas costas. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu pilotar o veículo por três quilômetros, porém acabou caindo no chão.

De acordo com informações de moradores da região, o jovem teria, durante uma abordagem policial, desobedecido a ordem de um policial militar, que acabou disparando três vezes. Um dos tiros atingiu as costas do jovem, que fugia em uma motocicleta.

Moradores nas proximidades da praça do Seringueiro, onde o jovem caiu, o socorreram e o levaram para o hospital mais próximo. No entanto, Sharley morreu na unidade hospitalar.

