Vídeo: Preso homem em Manaus por tentativa de matar sogro

Manaus- Na última sexta-feira (26), um homem identificado como Mário Sousa Martins Neto (37) foi preso em cumprimento de mandado de prisão pela tentativa de homicídio do ex-sogro (54). O crime aconteceu no dia 22 de junho deste ano, no bairro São José, zona leste de Manaus.

O homem fugiu em uma motocicleta após ser agredido pelos familiares da vítima,

que arremessaram uma cadeira em direção a Mário. A ação foi registrada por câmeras de segurança no local.

Segundo informações da Polícia Civil, a motivação do crime foi por que Mário não teria encontrado a ex-companheira e o filho na residência. Desde a tentativa de homicídio, o homem estava foragido, mas continuava ameaçando familiares da ex-mulher. Mário foi localizado e preso após denúncia anônima.

O homem foi indiciado por tentativa de homicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

