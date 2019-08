Integrantes de quadrilha de roubo de celulares são presos em Manaus

Os suspeitos serão encaminhados para o CDPM | Foto: Divulgação

Manaus - Um grupo criminoso, especializado em roubo de celulares, foi preso na última sexta-feira (26), em Manaus. Os integrantes da quadrilha foram apresentados à imprensa na tarde desta segunda-feira (29), na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital.

Os membros do bando foram identificados como Carlos Henrique Silva Ferreira, conhecido como “Pira”, Vítor Hugo Araújo Machado, o “Vitinho”, ambos de 18 anos; Thalison Marques Siqueira, 23; Leonardo de Lima Gomes, 26; Wallaf Silva dos Santos, 40, conhecido como “Cegueta”.

De acordo com o titular do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Raul Neto, os suspeitos atuavam na Zona Centro-Sul da cidade e tinham o objetivo roubar pedestres e passageiros que estavam em paradas de ônibus, e utilizavam aparelhos celulares, de preferência valiosos, com alto poder de venda no mercado.

"Um policial militar e sua esposa foram vítimas da quadrilha e após registrarem o caso no 12º DIP descobrimos que se tratava de uma organização criminosa. O bando sempre agia da mesma forma, utilizava motocicletas e ameaçavam as vítimas com arma de fogo, em via pública, e subtraiam os aparelhos", explicou o delegado.

Os aparelhos apreendidos estão avaliados em R$ 40 mil | Foto: Divulgação

Ainda segundo o delegado, as investigações iniciaram há um mês. O principal alvo era o "Pira", considerado o líder do grupo. Ele foi preso no bairro São Francisco, Zona Sul. Em seguida os policiais prenderam os outros quatro suspeitos no bairro São José, Na Zona Leste da capital.

Com o bando foram recuperados 33 celulares. Segundo o delegado, os aparelhos estão avaliados em mais de R$ 40 mil. Alguns dos objetos eram vendidos em sites de anúncios.

Raul Neto ressaltou que as vítimas poderão resgatar os pertences nas unidades policiais. "As vítimas que registraram os Boletins de Ocorrência serão chamadas nas delegacias para receberem seus aparelhos de volta", informou o titular do 12º DIP.

A Polícia Civil deve continuar com as ações para tentar identificar outras membros da quadrilha. Os suspeitos serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficarão à disposição da Justiça.

