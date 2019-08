Em Manaus, homens sofrem tentativa de homicídio na Compensa

As vítimas foram socorridas por populares e levados ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias em um carro particular | Foto: Jhonatas Lobato/Em Tempo

Manaus - Jéferson Oliveira de Souza e Daniel dos Santos, ambos de 18 anos, foram vítimas de uma tentativa de homicídio, na tarde desta segunda-feira (29), no beco São João, bairro Compensa 2, na zona Oeste de Manaus. Testemunhas contaram à polícia que os autores dos disparos chegaram em um veículo de cor prata, quando surpreenderam as vítimas que estavam em frente a uma oficina mecânica.

As vítimas foram socorridas por populares e levados ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no mesmo bairro, em um carro particular.

Uma equipe da 8ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência. Na unidade hospitalar, um tenente, que não quis se identificar, informou que os homens foram atingidos com tiros no queixo, ombros e nádegas, e adiantou que a segurança do SPA estava garantida.

“Vamos permanecer aqui na unidade, fazendo a escolta das vítimas para evitar que um novo atentado aconteça e coloque os outros pacientes e profissionais em risco”, disse o pm.

Após os primeiros socorros, um dos homens foi encaminhado para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, para dar continuidade ao atendimento.

Uma operação montada por policiais da 5ª Cicom foi realizada para localizar os autores dos disparos. O carro usado no crime, um palio de cor prata e placas frias, foi localizado por volta das 18h20, na rua Ambrósio Aires, antiga rua da Cachoeira, no bairro São Jorge. O veículo havia sido roubado na madrugada dessa segunda.

