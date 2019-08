Homem sobrevive após ter carro crivado de balas em Manaus

O homem foi socorrido pelo Samu e levado ao HPS 28 de Agosto | Foto: Jhonatas Lobato/Em Tempo

Manaus - Um homem identificado como Cleberson Andrade Barros, de 34 anos, foi alvejado com diversos tiros, na noite desta segunda-feira (29), às 19h30, na Rua Airão, Praça 14, Centro de Manaus, dentro de um veículo, modelo celta, de cor vermelha e placas JWZ 6557.

Os policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e ao chegarem ao local, encontram o homem ainda agonizando dentro do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital e Pronto-socorro 28 de agosto, na zona Centro-Sul de Manaus.

Pelo menos 11 tiros atingiram o carro | Foto: Jhonatas Lobato/Em Tempo

De acordo com os policiais, o carro tem aproximadamente 11 marcas de tiros e segundo testemunhas, que presenciaram o atentado, dois carros participaram da ação criminosa.

Os policiais, informaram ainda, que Cleberson é ex-presidiário e que as capsulas das balas não foram encontradas no local. O Departamento de Polícia Técnico-Cientifica deve realizar a perícia no carro.

As câmeras de segurança de estabelecimentos nas proximidades da tentativa de homicídio, devem ajudar na localização dos suspeitos.

Até a publicação desta matéria, não há informações sobre o estado de saúde da vítima, nem pistas sobre os autores do atentado.

