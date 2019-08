Homem alvejado na Praça 14 morre em pronto-socorro de Manaus

Cleberson Andrade Barros morreu após dar entrada no HPS 28 de Agosto | Foto: Jhonatas Lobato/Em Tempo

Manaus - Cleberson Andrade Barros, de 34 anos, morreu na noite desta segunda-feira (29), após dar entrada no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, em Manaus.

Ele teve o carro alvejado com 11 tiros, no cruzamento da Avenida Ayrão e rua Emílio Moreira, na Praça 14, no início da noite. O homem chegou a ser levado com vida pelo Samu, para a unidade de emergência.

De acordo com policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Cleberson era ex-presidiário e pelo menos dois carros participaram da ação criminosa.

As câmeras de segurança de estabelecimentos nas proximidades devem ajudar na localização dos suspeitos.

