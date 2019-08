Em Manaus, quatro homens roubam celulares de shopping na Zona Norte

os suspeitos entraram na loja como clientes e realizaram o assalto | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro homens, ainda não identificados, assaltaram uma loja dentro do Shopping Sumaúma, localizado na Avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu por volta das 20h30 desta segunda-feira (29) e os suspeitos levaram cerca de 18 celulares que estavam expostos em uma vitrine dentro da loja.

Segundo os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação foi realizada por dois suspeitos que se passaram por clientes e surpreenderam os funcionários ao anunciarem o assalto. Outros dois cúmplices estavam estacionados em motos em frente ao shopping e ajudaram na fuga. Durante ação dos assaltantes nenhum funcionário ou cliente da loja ficou ferido.

A Polícia Civil irá investigar o caso e solicitará o acesso as câmeras de segurança do estabelecimento para tentar identificar e localizar os suspeitos do assalto.

Em nota, o Sumaúma Park Shopping informou que está à disposição da polícia para cooperar no que for necessário. "O centro de compras segue normalmente com seu funcionamento", diz um trecho da nota.

