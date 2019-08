‘GG’ é preso por furtar veículo usado por policiais no bairro Alvorada

O furto foi no dia 23 de junho deste ano, na Zona Centro-Oeste de Manaus | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Investigado por furtar um veículo da Justiça, modelo S-10, que estava à disposição da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Gedeon Alves da Cunha, de 34 anos, conhecido como "GG", foi preso, na tarde do último domingo (28), pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

Segundo as investigações, Gedeon é suspeito de furtar no dia 23 de junho deste ano, uma picape S-10, que estava acautelada pela 2ª Vara Especializada em Crimes contra Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute) para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O veículo estava estacionado em uma rua do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital. Na ocasião, os policiais civis realizavam diligências na área.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Derfv, o veículo foi localizado no mesmo dia após ser abandonado no ramal do Canarinho, na Zona Norte de Manaus. Durante os procedimentos investigativos, constatou-se por meio dos sinais da tornozeleira eletrônica de Gedeon, que ele esteve presente no local do furto e também no ramal.

Gedeon Alves foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"Gedeon já havia sido flagrado por tráfico de drogas e, na oportunidade, utilizava um veículo S-10 para transportar entorpecentes. Esse veículo foi objeto de representação junto à Justiça para ser utilizado como viatura policial. Em junho, Gedeon furtou essa picape. Chegamos a sua localização por meio dos sinais da tornozeleira eletrônica, o qual é monitorado pela SEAP [Secretaria de Estado de Administração Penitenciária]", explicou.

Ao ser identificado, o delegado Cícero Túlio solicitou pela prisão preventiva de Gedeon. A ordem judicial foi expedida no dia 27 de julho deste ano pela juíza Margareth Hoagen, da 4ª Vara Criminal.

Gedeon foi localizado por volta das 13h, na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade. Na ocasião, a mulher do investigado, Andreza Albuquerque de Souza, foi presa em flagrante, por corrupção ativa e resistência. Ela ofereceu R$ 10 mil para que os policiais não cumprissem o mandado de prisão do companheiro.

Gedeon foi indiciado por furto qualificado. Ele será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça. Andreza foi autuada em flagrante e conduzida na tarde do mesmo dia para audiência de custódia.

