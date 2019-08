Vídeo: polícia prende envolvido no assassinato de empresário em Manaus

Manaus - Em menos de 24 horas, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu um dos envolvidos no latrocínio (roubo seguido de morte) do empresário Yann Victor Fonseca Rios, de 25 anos. O crime aconteceu na manhã de segunda-feira (29), por volta das 7, na rua Iacutã (antiga Alameda B), no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Derfd, Paulo de Tássio de Souza Picanço, de 28 anos, foi preso horas depois do crime, após registrar um Boletim de Ocorrência (BO), no 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sobre o roubo de um carro.

"Paulo comunicou um falso crime relatando que o carro dele havia sido roubado. Depois de ser ouvido, a equipe policial desconfiou e passou a monitorá-lo. Ao ser novamente interrogado, ele confessou a participação no latrocínio e que havia sido contratado por Eduardo, responsável pelos disparos à queima-roupa. Eduardo informou que Yann tinha uma quantia de R$ 20 mil. Antes de efetuar dos disparos, Eduardo ainda travou uma luta corporal com o empresário. Ele fugiu levando uma pochete do empresário contendo R$ 900", disse.

Tássio de Souza diz que foi contratado por Eduardo | Foto: Josemar Antunes

O crime

Paulo e o comparsa dele, identificado como Eduardo Souza da Costa, que já está sendo procurado pela polícia, chegaram até a residência da vítima em um carro, modelo Gol, de cor vermelha e, em seguida, abordaram o empresário e o cunhado da vítima.

O delegado ressaltou, ainda, que Eduardo tem várias passagens pela polícia por crime ao patrimônio, sendo uma delas com sentença condenatória.

Eduardo está sendo procurado pela polícia | Foto: Josemar Antunes

Durante a ação, Eduardo efetuou tiros contra as vítimas. Yann foi alvejado com dois tiros e morreu no local. O cunhado da vítima foi baleado e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital, onde se recupera após procedimentos cirúrgicos.

Paulo foi conduzido para a Derfd, onde foi autuado por latrocínio consumado e tentativa de latrocínio. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

