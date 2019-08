Vídeo: sorveteiro agredido a pauladas recebe alta; agressor está preso

O caso foi na Zona Sul de Manaus | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Na manhã de domingo (28), um homem haitiano conhecido como Smith foi agredido a pauladas, em plena luz do dia, na rua Jonathas Pedrosa, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. O motivo seria que o haitiano estava apertando a buzina do carro do sorvete.

O agressor, identificado como Marcelo Santos (42), correu atrás do sorveteiro haitiano e o agrediu com pauladas. A ação do agressor contra Smith está registrada em câmeras de segurança do local. Marcelo está preso no 24°Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Centro, também na Zona Sul de Manaus, e responde pelo crime de tentativa de homicídio.

Smith foi atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), levado a uma Unidade de Saúde (SUS) e teve alta na tarde dessa segunda-feira (29).

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Olibeira

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Polícia prende envolvido no assassinato de empresário em Manaus

Preso homem que matou auxiliar de produção após discussão em Manaus