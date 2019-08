Vídeo: 'operação Checkout' desarticula golpe em agência de viagem

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A Polícia Civil do Amazonas prendeu nesta segunda-feira (29) uma quadrilha especializada na aplicação de golpes a uma agência de turismo de Manaus. O esquema criminoso causou um prejuízo superior a R$ 500 mil aos donos da empresa. Os envolvidos no crime eram funcionários da agência.

A "operação Checkout” resultou no cumprimento de dois mandados de prisão temporária, por furto qualificado mediante fraude e associação criminosa, em nome de Laci Jeronimo Alves, 59, e Rodrigo Santos de Almeida, 35, envolvidos em esquema criminoso que causou cerca de R$ 575 mil em prejuízo a donos de agência de turismo, onde eles trabalhavam.

Esquema

De acordo com a autoridade policial, os infratores agiam em conjunto com duas comparsas, também ex-funcionárias do estabelecimento.

Conforme Queiroz, Adryeny do Socorro Costa Aboim, 38, tinha a função de emitir bilhetes aéreos para terceiros e depois zerar a operação no sistema da agência, para que não fosse possível o acesso ao controle das operações.

Segundo o delegado, ela foi indiciada pela prática criminosa no início deste mês, quando compareceu espontaneamente ao prédio da DERFD.

“Adryeny nos procurou e delatou todo o esquema criminoso. Foi a partir disso que iniciamos as investigações, e depois representei à Justiça pelo pedido de prisão em nome da dupla. Ressalto que uma outra mulher, identificada como Sandra Telma, está sendo procurada pela polícia. Conforme o organograma da organização criminosa, Sandra é a líder do esquema. Ela é ex-funcionária da empresa”, explicou Demetrius Queiroz.

O adjunto da DERFD informou que Rodrigo era o responsável por emitir os bilhetes de viagens. Após as emissões, Adryeny zerava as operações no sistema da empresa, para que os valores não constassem no controle financeiro. Queiroz afirmou que o golpe vinha sendo praticado desde 2017 e que os infratores dividiam o valor obtido com o esquema ilícito.

Prisões

Após delatar o grupo, Adryeny comunicou os comparsas sobre a decisão. Laci e Rodrigo compareceram espontaneamente ao prédio da especializada na última sexta-feira (26/7), acompanhados dos respectivos advogados. A ordem judicial em nome da dupla foi expedida no dia 19 de julho deste ano, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da 7ª Vara Criminal.

Procedimentos

Laci e Rodrigo foram indiciados por furto qualificado mediante fraude e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio do DERFD, os infratores foram conduzidos ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão ficar à disposição da Justiça.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira

Edição:

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Integrantes de quadrilha de roubos de celular são presos em Manaus

Vídeo: Operação 'Guilhotina' desarticula esquema criminoso no AM