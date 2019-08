Após assalto, homem é baleado na feira do Mutirão, em Manaus

O homem foi alvejado com dois tiros nas costas, mas não corre risco de morte | Foto: Jhonata Lobato/Em Tempo

Manaus - Um homem, identificado como Rosalvo Cruz, de 39 anos, foi baleado após um assalto no bairro Mutirão, na zona Norte de Manaus. O crime aconteceu por volta das 21h desta terça-feira (30), na avenida Itaite, na Feira do Mutirão.

Segundo informações da polícia, a vítima estava caminhando na feira quando foi rendida por três homens, ainda não identificados. Os assaltantes obrigaram o homem deitar no chão e após roubarem seus pertences, atiraram duas vezes. Os tiros atingiram as costas da vítima.

Rosalvo é conhecido no bairro por ser proprietário de um bar. Um morador da área, informou que não viu a ação dos suspeitos, mas que quando chegou ao local, encontrou a vítima no chão, que foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo.

O homem recebeu atendimento na unidade hospitalar e segundo informações preliminares da equipe de emergência, Rosalvo não corre risco de morte.

Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ouviram testemunhas no local do assalto e com base nas informações realizaram um patrulhamento nas redondezas para localizar os suspeitos.

Até a publicação dessa matéria nenhum suspeito do assalto foi preso.

