Corpo de mulher é encontrado dentro de igarapé em Manaus

Manaus - O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um igarapé, no início da manhã desta quarta-feira (31), aparentemente sem sinais de violência. O fato aconteceu na rua Evadin, comunidade Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os moradores da área acharam o corpo por volta das 6h30, e acionaram a polícia.

"Os moradores informaram que não há relatos de alguma pessoa da área desaparecida. Após o corpo ser resgatado vamos iniciar as investigações para primeiro identificar a mulher e o motivo da morte", explicou o delegado Luiz Rocha.

O corpo foi encontrado por moradores | Foto: Josemar Antunes

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) auxiliou na remoção do cadáver. Uma equipe da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local, mas não identificou marcas de agressão ou perfurações de arma de fogo e arma branca.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. O caso deve ser investigado pela DEHS.

