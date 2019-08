Brasileiro e colombiano são presos com 34 kg de cocaína, no AM

Foram apreendidas 34 kg de cocaína. | Foto: Divulgação

Tabatinga (AM) - O brasileiro Marcos Leandro Salgado Rocha e o colombiano Félix Bolívar Batuna foram presos nessa terça-feira (30) quando tentavam transportar 34k de cocaína dentro de uma canoa no município de Tabatinga (a 1,108 quilômetros distante de Manaus). A droga estava escondida dentro de fundos falsos de freezers.



A apreensão foi feita por equipes da Base Anzol, grupo composto por polícias e forças militares que desde 2015 realizam vistoria no Rio Solimões, que é a entrada do Rio Amazonas no Brasil.

De acordo com o coordenador da Base Anzol, José Almeida, a equipe encontrou buracos em fundos falsos feitos com isopor, onde estavam 34k de cocaínas embalados em pacotes. “Os indivíduos estavam tentando transportar a droga para o município São Paulo de Olivença (AM), quando a equipe prendeu em flagrante”, ressaltou José Almeida.

Marcos e Félix foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Tabatinga e responderão pelo flagrante de crime de tráfico de drogas.

