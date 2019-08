Cinco ônibus são assaltados durante a noite de terça (30), em Manaus

Manaus - Cinco ônibus do transporte coletivo de Manaus foram assaltados na noite de terça-feira (30), em zonas distintas da capital amazonense. Na ação, quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar.

Em uma das ações criminosas, Wilson Santos de Andrade, de 29 anos, e Karen Cristina de Araújo Souza, de 24 anos, foram presos por policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após roubarem uma mulher dentro do coletivo da linha 843.

Com eles, a polícia encontrou o celular da vítima. O crime ocorreu por volta das 19h, na avenida Djalma Batista, no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul da capital. A ocorrência foi registrada no 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O segundo caso aconteceu por volta das 19h11. Jeferson Paiva da Silva, de 23anos, e Fabiane Jackson Gama, de 24 anos, furtaram um adolescente, de 17 anos, dentro do ônibus da linha 028, no Terminal de Integração (T3), na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. O caso foi registrado no 6° DIP.

Quatro pessoas foram presas na ação | Foto: Josemar Antunes

Em novo ato criminoso, dessa vez usuários da linha 560 foram as vítimas. O assalto aconteceu na avenida Epaminondas, no bairro Centro, na Zona Sul da capital.

Posteriormente, o ônibus da linha 640 foi alvo de assaltantes durante a noite. Em posse de um revólver, um homem anunciou o assalto após entrar no coletivo no T1. Ao chegar na entrada da avenida Max Teixeira, ele rendeu o motorista, cobrador e os passageiros. O bandido fugiu com dinheiro e pertence das vítimas.

Outro alvo da ação dos assaltantes foi linha do ônibus 500. O fato aconteceu na avenida Passarinho, no bairro Monte Parcial, na Zona Norte. Com uma faca, um homem fez a limpeza no coletivo e fugiu com os pertences das vítimas sem ser identificado. O caso foi registrado no 6° DIP.

Apesar dos constantes registros de assaltos, na terça-feira (30), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) divulgou redução de 12,5% nas ocorrências de roubo em coletivos da capital no primeiro semestre deste ano. Conforme dados do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), o resultado alcançou o menor patamar de casos dos últimos cinco anos.

