Mulheres são presas por estrangularem motoristas de app em Manaus

Manaus - Leane Micaela Barreto Castro, de 21 anos, e Bruna Eduarda Drumond da Silva, de 19 anos, foram presas, na manhã desta quarta-feira (31), após praticarem um roubo violento contra um motorista de aplicativos. O crime ocorreu por volta das 9h, no conjunto Hileia, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. A dupla foi apresentada na tarde de hoje.

O delegado Carlos Augusto Monteiro, titular do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que as duas suspeitas e mais uma comparsa, que já está sendo procurada pela polícia, solicitaram a corrida, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, e quando estavam chegando em seu destino, no bairro Redenção, anunciaram o assalto e levaram dinheiro e objetos pessoais da vítima.

Dupla foi apresentada pela polícia | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

“No meio trajeto, elas colocaram um sinto no pesco do motorista e executaram um exercício de estrangulamento. Depois, utilizaram uma faca para ameaçar a vítima”, explicou o delegado.

O titular do 17º DIP informou, ainda, que, após ser agredido, o motorista conseguiu reagir e, com a ajuda dos moradores da área, evitou a fuga de uma das jovens. “A vítima deteve Bruna ainda no local e, depois de um breve interrogatório, a suspeita entregou o paradeiro da Micaela, que nos contou onde estavam os pertences do motorista, que já foram devolvidos. A vítima está bem, ficou apenas com algumas escoriações”, disse.

Uma terceira mulher está sendo procurada | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Monteiro ressaltou que a equipe de investigação continua em busca da foragida, que foi identificada como Andreina de Souza Eleuterio.

“Vamos representar pela prisão dela até que seja capturada. As comparsas serão autuadas por roubo qualificado”, destacou o delegado.

As jovens devem permanecer na sede do 17º DIP à disposição da Justiça.

