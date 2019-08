Homem cai em emboscada e é executado a tiros; uma vítima sobreviveu

Manaus - Deydson Pereira de Oliveira, de 26 anos, morreu, após ser alvejado com dois tiros, na noite de terça-feira (30), no Complexo Esportivo Novo Israel, na rua Apocalipse do bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. Outro homem, identificado como Renan Coelho Farias, também de 26 anos, ficou ferido na ação criminosa.

Segundo informações da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência inicialmente, Deydson e Renan foram baleados por dois homens ainda não identificados. O crime, segundo a polícia e testemunhas, teria relação com possível envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas.

Renan foi atingido com disparos de arma de fogo na região do quadril. Ferido, ele ainda acionou um mototáxi e buscou ajuda no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, onde passou por cirurgia e não corre perigo de morte.

Deydson foi atingido com um tiro no tórax e outro no braço direito. Ele foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte, mas foi transferido ao Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio, na Zona Leste da capital, onde morreu.

À polícia, a irmã e companheira da vítima relataram que Deydson estava em casa quando foi chamado por dois homens para ir até uma quadra esportiva. Elas confirmaram que Deydson era envolvido com drogas.

O corpo da vítima passou por exames de necropsia no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, onde posteriormente foi liberado para os familiares na madrugada desta quarta-feira (31). O assassinato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

