Trio é preso envolvido em tentativa de latrocínio no São José Operário

Manaus- A Polícia Civil falou na manhã desta quarta-feira (31), durante coletiva de imprensa realizada às 9h30, no prédio da unidade policial, sobre o cumprimento de mandados de prisão preventiva em nome de Alex dos Santos Marques, 25, Hugo Wallace Gomes Cordeiro, 23, e Jackson Santana da Silva, 25, envolvidos em caso de latrocínio tentado que teve como vítima um empresário de 55 anos, proprietário de uma concessionária de veículos na capital.

O crime aconteceu no último dia (3), no estabelecimento comercial pertencente à vítima, no bairro São José Operário, zona leste de Manaus. Segundo o delegado, na ocasião, Alex, Hugo e Jackson, acompanhados de Samuel dos Santos Lima, 20, que está sendo procurado pela polícia, entraram na concessionária, renderam o proprietário e funcionários do lugar, subtraíram dinheiro, pertences pessoais das vítimas e, ainda, alvejaram o empresário.

“Os infratores foram até a concessionária praticar o delito, com o intuito de subtrair uma suposta quantia em dinheiro que estaria em um cofre. Alex, Hugo, Jackson e Samuel chegaram a subtrair o valor que tinha no caixa da empresa, além de pertences pessoais dos funcionários, mas foram surpreendidos pela reação do dono do estabelecimento e acabaram efetuando disparos de arma de fogo. Um desses disparos atingiu a perna do empresário, que foi socorrido e conduzido a uma unidade hospitalar na capital", relatou Geovanni.

O delegado do 9° DIP explicou que, logo após a ação criminosa, os infratores empreenderam fuga em um carro da montadora Volkswagen, modelo Jetta, roubado em via pública pelo bando. O veículo posteriormente foi abandonado e localizado pela equipe do 9º DIP no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. O automóvel já foi devolvido à proprietária.

“Após tomarmos conhecimento das ocorrências, imediatamente iniciamos as diligências. Identificamos os infratores a partir de imagens captadas por câmeras de segurança instaladas na concessionária, que registraram toda a ação delituosa. Em seguida, representei à Justiça os pedidos de prisão em nome dos infratores. As ordens judiciais foram expedidas no dia 11 de julho deste ano, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da 7ª Vara Criminal”, disse o delegado.

Prisões

Pablo Geovanni informou que as prisões foram resultado de uma ação policial deflagrada entre os dias 18 e 30 deste mês, em conjunto com as equipes do 28° DIP, 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Autazes, município distante 113 quilômetros em linha reta da capital, e o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

Conforme a autoridade policial, Jackson e Alex foram presos, respectivamente, nos dias 24 e 18 deste mês, em Autazes. Já Hugo foi preso terça-feira (30/7), no bairro Japiim, zona sul da capital.

Reincidentes

O delegado destacou que Alex, Hugo e Jackson possuem passagens pela polícia por roubo. Jackson também é investigado pela autoria de homicídio ocorrido no estado do Pará. Conduzidos ao 9° DIP, Alex, Hugo e Jackson foram indiciados por tentativa de latrocínio e associação criminosa.

Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o trio será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

