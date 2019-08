Em Manaus, tentativa de homicídio assusta moradores no São Jorge

O veículo alvejado, perdeu o controle, colidiu em outro carro e bateu em um muro | Foto: Jhonata Lobato

Manaus - Um homem, identificado como Ulisses Maquiné dos Anjos, de 37 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio na rua Edson Stanislau Afonso, no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 17h50, quando Ulisses, acompanhado da esposa, teve o carro, atingido por vários tiros.

Segundo informações de moradores, Ulisses subia a ladeira e no cruzamento com a rua Barão do Rio Branco, teve o carro fechado por dois veículos, de modelo e placas não identificadas.

Na ação, Ulisses perdeu o controle do carro, colidiu com outro veículo e bateu no muro de uma casa. Para fugir dos tiros, o casal se abrigou em uma casa na vizinhança.

As vítimas sofreram apenas escoriações | Foto: Jhonata Lobato

Testemunhas do crime acionaram os policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que auxiliaram o casal e os conduziram ao 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registar boletim de Ocorrência (BO).

De acordo com policial, que acompanhou a ocorrência, Ulisses está em liberdade condicional e a açõ tem características de acertos de contas.



Até a publicação desta matéria nenhum suspeito foi localizado.

