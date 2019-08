Polícia prende ex-namorado de amazonense assassinada em Minas Gerais

Belo Horizonte - A polícia civil de Minas Gerais prendeu nesta quarta-feira (31), Paulo Henrique da Rocha, de 32 anos, acusado de matar a ex-namorada, fisiculturista de Parintins, Tereza Cristina Peres, de 44 anos e o filho dela, Gabriel Peres Mendes de 22 anos. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (29), no bairro Ipiranga, região Nordeste de Belo Horizonte.

Paulo foi encontrado por investigadores da polícia civil, na região central da capital mineira, próximo ao Fórum Lafayette, com a arma usada no crime. No momento da prisão, ele alegou que estava indo se encontrar com o advogado de defesa para se apresentar a polícia.

De acordo com a delegada Ingrid Estevam, responsável pelo caso, Paulo premeditou os assassinatos. Ele chegou ao local cinco horas antes e esperou pelas vítimas para cometer o crime.

Para ela, outros pontos também indicam a premeditação como a venda de eletrodomésticos dias antes e a mala com roupas encontrada no carro.

O crime

Câmeras de segurança registraram o momento que Paulo Henrique desce do carro e retira um objeto do porta-malas. Minutos depois ele aproxima e dispara contra Tereza Cristina que cai ao ser atingida com o primeiro tiro, já com a ex-namorada no chão, o suspeito atira mais três vezes.

Não é possível ver nas imagens, mas de acordo com testemunhas, Paulo atira primeiro em Gabriel, para depois executar Tereza.

O laudo de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) de Minas Gerais, apontou que Tereza levou três tiros no tórax e um na cabeça. O Gabriel foi atingido com um tiro no ouvido.

Denúncias e ameaças

Tereza Cristina e Paulo Henrique ficaram juntos menos de um ano e desde o fim do relacionamento ele perseguia e ameaçava a fisiculturista, que chegou a registrar pelo menos nove boletins de ocorrência.

Tereza tinha três medidas protetivas contra o ex-namorado. A primeira por agressão e dano materil expedido em novembro de 2017, e outros dois este ano, em janeiro por agressão física com lesão corporal; em fevereiro, após Paulo criar perfis falsos na internet de Tereza como garota de programa.

Paulo respondia outros inquéritos por violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e ameaça as outras duas ex-namoradas em 2007 e 2014.

Os corpos de Tereza Cristina e Gabriel Peres foram sepultados no Cemitério da Paz, no bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (31).

