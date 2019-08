Bandidos aproveitam lombadas para cometer roubos em Manaus

Manaus - Os constantes assaltos na rua Palmeira do Miriti, na comunidade Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus, estão deixando condutores e passageiros com medo. Tudo isso porque, as lombadas, conhecidas popularmente como "quebra-molas" facilitam os roubos.

Para aumentar essa estatística, mais uma rota do transporte de trabalhadores de uma empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM) foi assaltado na última quinta-feira (25), justamente no dia do padroeiro dos motoristas "São Cristóvão". Os criminosos fugiram levando os pertences do motorista e dos passageiros.

O fato aconteceu por volta das 4h40, próximo a um rip-rap, na comunidade Campos Sales, no bairro Tarumã, na Zona Oeste. Os criminosos fugiram levando bolsas e celulares das vítimas.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Especial (Sindespecial), Gabriel Henock, mais de 100 assaltos foram registrados em rotas do Distrito Industrial, sendo 30 somente na rua Palmeira do Miriti, na comunidade Nova Vitória, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste.

"Os assaltos estão por todas as partes de Manaus, infelizmente. Além de assaltarem o motorista e os passageiros de rota, esses criminosos agridem fisicamente com coronhadas na cabeça e também de forma psicológica com insultos. Até quando ficaremos nas mãos da bandidagem. Aqui fica minha indignação com esse desgoverno que a atual geração vem enfrentando", desabafou.

No dia 2 de julho deste ano, duas rotas do Distrito Industrial foram assaltadas. Em um dos casos, um micro-ônibus da empresa Martins, que fazia a entrada dos trabalhadores do 3° turno da empresa Metalfino, foi alvo de uma ação criminosa por volta das 21h40, na rua Mulateiro, próximo ao Campo da Baixada, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte da capital.

A reportagem do Portal Em Tempo esteve na rua Palmeira do Miriti. No local, um morador de 40 anos, que preferiu não se identificar, confirmou que os assaltos ocorrem sempre em horários alternados na noite e madrugada.

"Os criminosos saem do escadão e fica esperando o veículo parar no quebra-molas. Armados, eles obrigam o motorista abrir a porta para roubar. Já presenciei momentos de horrores que essas pessoas passam e perdi o número de casos. Mas quem mora aqui não pode intervir, pois caso contrário é morte na certa de quem denunciar ou se meter", contou.

O morador ressalta, ainda, que ao longo da via os pontos de ônibus estão abandonados, sem iluminação pública e cheias de mato.

"Alguns usuários do transporte coletivo também são assaltados quando esperam ou descem dos coletivos. As paradas de ônibus estão abandonadas", reclamou.

Durante a reportagem, nenhuma viatura policial foi vista partilhando o local. Enquanto isso, os condutores seguem correndo perigo de assalto a qualquer hora.

Nota da PM

Em nota, a Polícia Militar informa que a área mencionada na demanda, rua Palmeira do Miriti, Comunidade Nova Vitória, bairro Distrito Industrial 2, recebe patrulhamento regular da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com policiamento ostensivo, preventivo, empregando viaturas de duas e quatro rodas em horários durante o dia, noite e madrugada, nas principais vias e logradouros da região.

A Corporação orienta ainda que para melhor atendimento, as vítimas efetuem os registros das ocorrências para que a Polícia Militar possa, evidentemente, atingir maior eficácia as áreas com maior incidência criminal com ações operacionais efetivas. A 4ª Cicom está à disposição da comunidade, além do número 190, no contato da Supervisão de Área (92) 98842-1552 (24 horas).

Nota do IMMU

A Prefeitura de Manaus, por meio da Gestão de Transportes Urbanos do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que enviará uma equipe ao local citado para avaliar a situação e programar manutenção do abrigo, além de solicitar aos órgãos parceiros a limpeza e reparo da iluminação.

O IMMU aproveita para ressaltar que conta com apoio dos usuários em busca de melhorias para o transporte da capital e reforça que tem atuado com frequência em reformas e implantação de abrigos de ônibus.

