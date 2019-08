Em Manaus, detento rouba ônibus após sair de audiência de custódia

O suspeito foi encaminhado para o 6º DIP para os procedimentos cabíveis | Foto: Divulgação





Manaus - Horas depois de sair da audiência de custódia, um detento do semiaberto, identificado como Vanderlei Rosa de Melo Júnior, de 18 ano, que já responde pelo crime de roubo, foi espancado e preso após cometer um assalto no ônibus da linha 640, da empresa Eucatur. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (31) no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, o homem agiu com mais um comparsa que estava na mesma condição. A dupla era monitorada por tornozeleira eletrônica e anunciou o assalto na avenida Camapuã e tentou fugir pela avenida Penetração 1.

Vanderlei foi amarrado e agredido pela população. O outro suspeito, não identificado, escapou e levou a renda do coletivo.

Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e evitaram que o suspeito fosse linchado.

O suspeito foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

