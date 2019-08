Após roubo de carro, polícia faz perseguição aos suspeitos em Manaus

Vários veículos foram atingidos pelos suspeitos durante a fuga | Foto: Jhonata Lobato

Manaus - Uma escrivã de polícia, de 49 anos, teve o carro roubado, na noite desta quarta-feira (31), na avenida a Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus. A vítima foi surpreendida por volta das 18h30, por dois homens armados que tomaram o veículo.

Segundo informações de um parente da vítima, ela foi abordada pelos suspeitos quando estacionava o veículo. Os homens pediram a chave do carro, mas a mulher recusou e jogou a chave no meio da rua. Quando os suspeitos foram pegar a chave, a mulher tentou impedir, mas foi empurrada e caiu.

Ainda conforme os relatos, a vítima pediu ajuda a um taxista e juntos iniciaram uma perseguiram os suspeitos. Durante a perseguição, os suspeitos bateram em vários carros.

O carro da escrivã ficou destruído após a fuga dos suspeitos | Foto: Jhonata Lobato

Policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados logo no início do assalto e ajudaram na busca pelo carro. A perseguição ganhou ainda o reforço da Força Tática da Polícia Militar do Amazonas estava em operação nas proximidades.

Segundo um dos policiais da ação, houve troca de tiros, mas ninguém foi atingido. A fuga terminou na rua Adalberto Vale, no bairro Betânia, zona Sul.

A PM deteve um dos suspeitos, identificado como Clinger Souza da Costa, de 31 anos, já o comparsa escapou a pé com o celular da vítima.

Equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), da Força Tática e da 1ª Cicom fizeram o patrulhamento nas redondezas localizar o outro suspeito.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Em Manaus, tentativa de homicídio assusta moradores no São Jorge