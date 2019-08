Detento é encontrado morto em cela de presídio no Amazonas

O detento foi sofria de cardiopatia (coração grande) e pressão arterial | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem, identificado como Jorge Paiva Pimentel, de 56 anos, foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), do Centro de Detenção Provisório de Manaus (CDPM 1). As primeiras informações repassadas pela equipe do IML, a remoção aconteceu por volta das 18h, desta quinta-feira (1º).

Segundo informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o detento foi encontrado desacordado por volta das 16h30 em uma cela da unidade prisional. O serviço médico da unidade foi acionado e constatou a ausência de sinais vitais. Há suspeita que a morte tenha sido natural, mas apenas um exame de necropsia constatará as causas.

Em nota a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o interno sofria de cardiopatia (coração grande) e pressão arterial.

Durante o trajeto do corpo para o IML, o pneu do veículo enviado para a remoção furou na BR-17.