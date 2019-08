20 criminosos invadem rua de Manaus e deixam um morto e três feridos

Manaus - Um tiroteio na avenida Nepal, localizada bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, deixou um morto e duas pessoas feridas, na noite de quinta-feira (1º).

Conforme informações da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pelo menos, 20 homens armados chegaram atirando na rua. Várias pessoas estavam no local.

Após efetuarem os tiros, os criminosos fugiram sem serem identificados para uma área de mata que dá acesso à invasão "Cemitério dos Índios", onde, recentemente, foram registrados assassinatos relacionados a brigas entre membros das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN), que tenta retomar controle do tráfico de drogas na região.

Vítimas do tiroteio

O motoboy Lucas Márcio dos Santos Carneiro, de 22 anos, foi atingido com um tiro no ombro esquerdo. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu os ferimentos e morreu no Platão Araújo, na Zona Leste, na manhã desta sexta-feira (2).

Valdecir Rodrigues de Castro foi atingido com um tiro de raspão no tornozelo e Jackson Ney Alves do Nascimento foi baleado de raspão no pescoço. As vítimas foram encaminhadas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galiléia, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte.

Família do motoboy

Ao Portal Em Tempo , a mãe Rosângela dos Santos, de 42 anos, disse que desconhece a motivação do crime e que o filho não tinha antecedentes criminais.

"Eu estava em casa quando fui informada que o meu filho havia sido baleado. Não tenho ideia de quem cometeu o crime. Lucas Márcio não tinha passagens pela polícia e nem usava drogas. Ele trabalhava como motoboy", disse a mãe da vítima.

Ana Cristina Rocha, de 50 anos, mãe de criação da vítima, disse que recebeu uma ligação de um enfermeiro do Samu, por volta das 23h15, avisando que Lucas foi encontrado em uma sarjeta com ferimento por arma de fogo.

"Ainda não sabemos o que realmente aconteceu. O Lucas morava no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul, e não estava recebendo ameaças. Ele vivia com a rendas do trabalho e frequentava uma academia de artes marciais", declarou.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).