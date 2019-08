Vídeo: dupla mata passageiro e fere motorista de app na Compensa

O crime foi no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O autônomo Rodrigo da Silva de Carvalho, de 32 anos, conhecido como “Batata”, foi executado com cinco tiros, na noite de quinta-feira (1º), durante corrida de transporte por aplicativo na Zona Oeste de Manaus. Na ação criminosa, o motorista do veículo, Rodrigo Neves Azevedo, de 25 anos, foi baleado na perna esquerda e levado paro o hospital, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O fato aconteceu por volta das 21h, na rua Abraão Cardoso, no bairro Compensa 1.

Segundo informações da polícia, Rodrigo e um amigo, ainda não identificado, solicitaram em um aplicativo uma corrida em um veículo de transporte particular. Ao entrarem no veículo, modelo Onix, de cor prata e placas QPO-80**, foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta, que se aproximaram, identificaram Rodrigo, e efetuaram os disparos de arma de fogo.

Na ação, Rodrigo foi atingido com dois tiros nas nádegas, dois na cabeça e um no quadril. A vítima morreu no local. O amigo de Rodrigo fugiu sem ficar ferido. Já o motorista por aplicativo foi baleado e deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Após o crime, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte de Rodrigo. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Conforme levantamentos da polícia, Rodrigo esteve preso por tráfico de drogas na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Leste da capital, e cumpria pena no regime semiaberto.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) abriu inquérito para investigar a morte. Imagens de câmeras de segurança do local e o depoimento de testemunhas devem ajudar nas investigações.

Edição: Isac Sharlon

Assista à reportagem da TV em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo