Polícia Civil prende jovem com drogas em Iranduba

A equipe do Posto de Policiamento Integrado (PPI) do Distrito de Cacau Pirêra, situado em Iranduba, município distante 27 quilômetros em linha reta da capital, prendeu, em flagrante, na tarde de quinta-feira (1), por volta de meio-dia, Willian Santos de Souza, 20, conhecido como “BO”, com três porções médias e uma pequena de maconha e duas porções médias de pasta base de cocaína. Com o infrator os policiais civis recuperaram R$ 1,1 mil em espécie, um mostruário com semijoias e uma botija de gás, oriundos de furtos.

Willian, 20, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas | Foto: Divulgação

De acordo com o delegado Antonio Chicre Neto, titular do PPI, os policiais civis chegaram até Willian após receberem uma denúncia anônima, informando que um indivíduo com as características físicas de Willian estaria comercializando drogas em uma casa situada no bairro Mutirãozinho, em Iranduba. Segundo o denunciante, o jovem estaria ainda em posse de objetos oriundos de furtos cometidos naquela região. Em ato contínuo, as equipes se deslocaram até o lugar indicado, onde constataram a veracidade da informação.

Delegado Antonio Chicre Neto realizou a prisão | Foto: Divulgação

“Assim que chegamos ao local indicado, imediatamente abordamos Willian. Ele estava na companhia de um outro indivíduo, que portava uma pequena porção de maconha, comprada de Willian. Durante revista pessoal, encontramos com William três porções médias de maconha, duas porções médias de pasta base de cocaína e uma faca. Nós nos deslocamos até a casa do infrator, naquele mesmo local, e, ao longo das buscas, recuperamos um mostruário com semijoias, uma botija de gás, além de R$ 1.123 em espécie, provenientes de furtos em Iranduba”, disse a autoridade policial.

Segundo Chicre Neto, em depoimento, Willian alegou que um elemento, que não teve a identidade revelada, teria levado as mercadorias furtadas e as trocado por drogas. O delegado ressaltou que o homem encontrado com Willian assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por porte de droga para consumo próprio. Em seguida ele foi liberado.

Flagrante – Conduzido à 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Iranduba, Willian foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele irá permanecer custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria