Vídeo: em Manaus, suspeitos de assalto são linchados no Aleixo

Os homens foram socorridos pelo policiais e levados para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto | Foto: Jhonata Lobato/Em Tempo

Manaus - Dois homens, ainda não identificados, morreram na noite desta sexta-feira (2) após serem linchados na rua Travessa do Touro, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. O crime aconteceu por volta das 18h30 e suspeita é que eles estariam praticando assaltos nas proximidades e foram capturados por moradores.

De acordo com policiais da Rondas Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) ao chegarem ao local, a população estava revoltada, agredindo os dois homens com pauladas e chutes. As vítimas ainda foram baleadas durante o espancamento.

Ainda com informações dos policias da Rocam, testemunhas disseram que a duplas teria tentado assaltar duas pessoas quando foram apanhados pela população. As supostas vítimas não foram localizadas.

Os homens foram socorridos pelo policiais e levados para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, mas chegaram na unidade de saúde sem vida.

Familiares das vítimas estiveram no no hospital | Foto: Jhonata Lobato/Em Tempo

Familiares das vítimas, estiveram no hospital, mas preferiram não falar com a imprensa, apenas informaram que eles trabalhavam como mototaxistas.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer remoção dos corpos.

