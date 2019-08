Em Manaus, homem morre após ser baleado dentro de casa na zona Leste

Manaus - Um homem, identificado como André Luiz Andrade da Silva, de 29 anos, foi alvejado dentro da residência, na rua 66, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus. O crime aconteceu por volta das 21h30 desta sexta-feira (2).

De acordo familiares da vítima, um homem encapuzado invadiu a residência e perguntou por 'Caíque'. Eles disseram que não conheciam o rapaz mencionado e então o suspeito efetuou os disparos contra André que estava deitado na rede. O suspeito fugiu sem ser identificado.

A vítima foi levada para Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo e após receber os primeiros atendimentos na unidade, não resistiu e morreu por volta das 22h30.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso. Policiais da especializada estiveram no hospital, após a morte da André, para colher as informações com os familiares da vítima, que ajudem na identificação do suspeito do crime.