Menor é esfaqueada após briga no Jorge Teixeira

A vítima foi esfaqueada no rosto e no ombro com um canivete | Foto: Divulgação

Manaus - Uma estudante, de 17 anos, foi esfaqueada na noite desta sexta-feira (2), na rua Anador, bairro Jorge Teixeira, 4ª etapa, Zona Leste de Manaus. A autora do crime também é uma menor, ainda não identificada, de 15 anos.

Em entrevista ao Portal Em Tempo, a mãe da vítima, disse que a filha estava conversando com uma prima, quando a suspeita chegou acompanhada da mãe para pedir satisfações da menor.

“Essa moça ficou gritando com minha filha, mas como ela não respondeu nada, foi atacada com o canivete”, ressaltou.

Ainda conforme os familiares, a mãe da suspeita, segurou a vítima para que a filha cometesse o crime.

A estudante foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, com um ferimento no rosto e outro no ombro.

Policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e conseguiram apreender a menor. A mãe da suspeita não foi localizada.

No hospital, a mãe da jovem atacada, aguardava a liberação da filha para ir à delegacia registrar o Boletim de Ocorrência.