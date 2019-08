Vídeo: polícia recupera mais de 600 celulares roubados em Manaus

Manaus - Devido ao grande número de roubos de celulares na capital amazonense, a Polícia Civil realizou a operação “Off Line” e conseguiu recuperar 602 aparelhos roubados . A ação foi deflagrada na última quinta-feira (1º) e o balanço foi apresentado neste sábado (3), na sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro Oeste de Manaus.

A operação teve a participação de mais de 230 policiais, entre militares e civis. As confirmações de roubo ocorriam através da verificação do IMEI, espécie de “identidade” do celular, analisando quais continham restrição por roubo, detectadas por meio do Boletim de Ocorrência (BO).

Ao longo da operação,15 pessoas foram investigadas, tendo seus aparelhos apreendidos. Dos 15, 9 foram autuadas pelo crime de receptação, sendo 5 em flagrante.

O balanço da operação foi apresentado neste sábado (3) | Autor: George Dantas

Os alvos detectados foram investigados enquanto atuavam na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus, em assistências técnicas na região e nos camelôs.

Para o secretário da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), o coronel Louismar Bonates, o foco agora é devolver os pertences aos seus respectivos donos. “Foram 602 celulares e 30 notebooks recuperados. Já estamos fazendo um levantamento para devolvermos aos donos a partir do próximo sábado (10) ”, explicou o coronel. Porém, algumas vítimas já foram localizadas e já recuperaram os aparelhos.

Com a boa atuação da equipe na operação, o secretário afirma que as ações seguem para punir os possíveis criminosos. “Continuaremos a operação, não apenas na zona central, mas também em outras regiões de Manaus, para que possamos acabar com o comércio irregular de aparelhos roubados e identificar os possíveis suspeitos”, finalizou ele.

As ações, segundo a polícia, serão realizadas em outras zonas da cidade | Foto: George Dantas

De acordo com o titular do Comando Policiamento Especializado (CPE-AM), Bruno Azevedo, as operações têm foco nos coletivos de Manaus. “A Polícia Militar continua as operações, principalmente em combate aos roubos nos ônibus. O objetivo é retirar essas pessoas das ruas, para que novos crimes não ocorram”, finalizou ele.

WhatsApp

A Polícia Civil informou que irá divulgar um número de WhatsApp para que a população possa consultar se o aparelho roubado já foi recuperado.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Mariana Rocha/ Tv Em Tempo