'Piratas do rio' são presos com armas e drogas no interior do AM

Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam dois integrantes de um grupo de "piratas de rio" por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, no município de Coari ( a 362.44 km de Manaus).

Segundo relatos, os policiais receberam uma denúncia informando que havia um homem suspeito de ser integrante de "piratas de rio" e que o mesmo estaria escondido em uma residência na estrada Coari-Mamiá, local onde guardava armas de fogo utilizadas em ataques a embarcações, nas proximidades do município de Coari.

Após chegarem ao local, os policiais encontraram uma escopeta calibre 20 com uma munição intacta e um revólver calibre 38 com duas munições.

O suspeito confirmou que era integrante de um bando de "piratas de rio" e que seu irmão estaria guardando mais duas armas de fogo. Em seguida, a equipe se deslocou até à residência do rapaz apontado pelo irmão, que informou onde estava escondido os outros materiais ilícitos, levando a guarnição para uma área de mata no bairro do Pêra.

No local, havia uma escopeta de calibre 16 com 3 munições intactas, um revólver calibre 38 com duas munições intactas e uma porção de drogas aproximadamente 1 kg.

Os dois foram conduzidos à Delegacia Regional do município de Coari, com suas integridades físicas e psicológicas preservadas, para procedimentos legais.

*Com informações da assessoria