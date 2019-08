Homem é assassinado com várias facadas na cabeça, em Manaus

Homem veio a óbito, com a polícia ainda em busca dos supeitos | Foto: Suzana Martins

Manaus - Renato Silva Garcia foi assassinado com 8 facadas, na madrugada deste sábado (3), na avenida Tefé, próximo ao rip rap da Raiz, localizado na Zona Sul da capital. Das 8 facadas, 6 foram na cabeça do homem. As outras duas atingiram o peito.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), localizada na Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus. O autor do crime ainda não foi identificado. A motivação do assassinato também não foi divulgada.

Outros crimes

Bruno dos Santos Ribeiro , conhecido como "Billi", de 23 anos, morreu após ser alvejado com dois tiros, na rua Margarida das Pedras, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, na noite de sexta-feira (2).

Outro homem identificado como André Luiz Andrade da Silva , de 29 anos, foi alvejado com 5 tiros dentro da própria residência, na rua 66, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu por volta das 21h30 de sexta.

Já no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul, também na noite de sexta, Frank Palheta Araújo, de 26 ano e Brendo Kennedy Alves Batista morreram após serem linchados na rua Travessa do Touro.

A suspeita é que eles estavam praticando assaltos nas proximidades e foram capturados por moradores, onde foram agredidos e baleados.

Os crimes estão sendo investigados pela Polícia Civil.