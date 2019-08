Vídeo:13,5 toneladas de pescado são apreendidas, 2 homens presos no AM

Foram presos o dono da embarcação e o responsável pela carga | Foto: Divulgação/SSP

Santo Antônio do Içá - Em patrulhamento fluvial de rotina no rio Solimões, dois homens foram presos e 13,5 toneladas de pescado foram apreendidas, nesse sábado (3), no município de Santo Antônio do Içá (distante 880 quilômetros de Manaus).

A prisão e a apreensão ocorreram depois que um barco pesqueiro realizou uma manobra suspeita para evitar a fiscalização na ilha São Salvador, entre os municípios de Santo Antônio do Içá e Tonantins.

“Estávamos realizando o patrulhamento quando vimos o barco entrar em um furo de rio para fugir da fiscalização. Fizemos a revista e encontramos o pescado ilegal”, afirmou o tenente Marques Junior do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGI-F).

Durante a revista na embarcação “Leydy Layze”, foram encontradas 7,6 toneladas de piracatinga em 127 sacas, além de 5,9 quilos de pirarucu salgado em 80 sacas.

Foram presos o dono da embarcação e o responsável pela carga. A dupla foi apresentada na delegacia de Santo Antônio do Içá e vai responder por transporte e venda de pescado ilegal. A carga foi doada para a Defesa Civil do município.

Intensificação

No último dia 23 de julho, a operação já havia apreendido 8,9 toneladas de pescado em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). Na ocasião, um homem de 34 anos foi preso. Ainda em julho, outras 4,5 toneladas foram apreendidas também em Tabatinga.

Além de pescado ilegal, também tem sido grande o volume de drogas apreendidas na região de fronteira.

Com informações da assessoria

