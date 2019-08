Cozinheiro é morto com 13 tiros enquanto bebia em avenida de Manaus

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal | Foto: Divulgação

Manaus - Com 13 tiros, o cozinheiro Anderson Ferreira Silva, de 25 anos, foi assassinado na noite deste sábado (13), enquanto consumia bebidas alcoólicas com amigos, no canteiro central da avenida Boulevard Álvaro Maia, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

Familiares informaram que a vítima não tinha passagem pela polícia e desconhecem a motivação do crime. Anderson costumava beber no local com frequência e morava nas proximidades.

Segundo testemunhas, quatro criminosos, em um veículo Fiat Argo, de cor preta e placas não identificadas, efetuaram os disparos contra a vítima e, em seguida, fugiram sem ser identificados.

A vítima foi socorrida por populares e levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas chegou morta na unidade de saúde. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Os familiares e amigos do cozinheiro devem prestar esclarecimentos na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso.