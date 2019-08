Vídeo: venezuelano morre e 3 pessoas são feridas em ataque na Zona Sul

Segundo os moradores, o venezuelano era usuário de drogas e não tinha família na capital amazonense | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um adolescente venezuelano, ainda não identificado, foi morto a tiros e dois moradores da travessa São Lucas, no bairro São Lázaro, ficaram feridos após um novo ataque de grupos criminosos, na noite deste sábado (3), na Zona Sul de Manaus .

Testemunhas informaram que, aproximadamente, sete homens, divididos em dois carros, ambos de cores brancas, cercaram um beco da comunidade e fizeram vários disparos na localidade.

"Eles não tinham alvo certo, no momento do ataque várias crianças estavam brincando em um pula-pula instalado na rua. Quem não conseguiu se proteger foi atingido", disse uma dona de casa.

Conforme os moradores, o venezuelano estava saindo do beco e foi atingido com tiros na cabeça e no tórax. Ele chegou a ser socorrido por populares e levado até a base do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), na avenida Silves, e depois conduzido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, onde morreu.

Os disparos dos criminosos também atingiram com dois tiros a perna e coxa direita de um homem de 58 anos e uma adolescente de 16 anos, que também foi baleada por dois tiros de raspão nas nádegas [bumbum]. A terceira vítima é um homem, não identificado, que foi baleado de raspão no pescoço. Os três foram atendidos no HPS 28 de agosto e receberam alta na neste domingo (4).

Ainda segundo os moradores, o venezuelano era usuário de drogas e não tinha família na capital amazonense. "Ele era um andarilho. Uma igreja evangélica acolhia ele, mas costumava ficar aqui pela área", disse um morador do bairro.

O corpo do venezuelano permanece no Instituto Médico Legal (IML), Zona Norte de Manaus, para reconhecimento e liberação da família.

