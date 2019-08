Jovem é morto com tiro na nuca, em Manaus: 'Estava no lugar errado'

Manaus - O estudante Juliandro dos Santos de Oliveira, de 18 anos, conhecido como "Menor", foi morto com um tiro na nuca, enquanto conversava com amigos no Beco Puxinara, noite de domingo (4), no bairro Alvorada 2, na Zona Leste de Manaus.

Segundo o relatório da polícia, o crime aconteceu por volta das 19h05. Juliandro foi alvejado com um disparo de arma de fogo na nuca e morreu no local após ser surpreendido por homens em um carro prata. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte.

Na mesma ação criminosa, Jeanderson Mesquita Ribamar, de 25 anos, conhecido como "Jeca", que seria o alvo dos criminosos, foi baleado e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Os suspeitos do crime não foram identificados.

Ao Portal Em Tempo, Juglison dos Santos Oliveira, de 29 anos, disse que o irmão foi assassinado por estar na hora e no local errado. Juliandro saiu de casa acompanhado de três amigos e seguiu para o beco. Minutos depois, o carro, de cor prata, estacionou no local. Com o vidro abaixado, um dos criminosos efetuou os tiros contra o grupo.

"O meu irmão desceu em direção ao beco com mais três amigos e ficaram conversando com uma jovem. Eu estava na frente de casa quando vi um carro parando e, sem sair de dentro, uma pessoa efetuou os disparos na direção deles. Foi tudo muito rápido. O meu irmão estava no lugar errado, na hora errada. Juliandro não tinha passagens pela polícia e sonhava entrar na faculdade", disse o irmão da vítima.

Juglison informou, ainda, que é a terceiro irmão que perde. Os outros dois irmãos, de 28 e 22 anos, morreram em decorrência de acidente e assassinato, no município de Borba (distante 151 quilômetros de Manaus).

Após os procedimentos de necropsia no Instituto Médico Legal (IML), o corpo de Juliandro será levado para a cidade de Borba, onde ocorrerá o sepultamento.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o assassinato